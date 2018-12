ANY GIVEN DAY:

Und dabei unter anderem den Song 'Loveless' mitbringen: Youtube.

Die Band kommentiert den Song so: "'Loveless' ist unsere zweite Single und hat einen langen Entwicklungsprozess hinter sich und sich im laufe der Zeit immer wieder verändert. Es gab mehrere Varianten von Refrains die musikalisch und textlich immer wieder überarbeitet wurden. Wir haben uns mit dem Song viel Zeit gelassen, da wir ihn so perfekt wie möglich haben wollten! In 'Loveless' geht es um das Gefühl innerlich gefangen zu sein oder sich selbst im weg zu stehen. Man will ausbrechen oder etwas verändern aber schafft es einfach nicht. Das Leben hat seine Schattenseiten aber wer kämpft und durchhält wird auch wieder Licht sehen."

Das Album "Overpower", das man hier bereits vorbestellen kann, wird am 15. März erscheinen und auch die erste Single mit dem Titel 'Savior' enthalten: Youtube.