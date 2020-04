APOCALYPTICA - #StayHome and ROCK #WithMe

Auch die Herren von APOCALYPTICA haben sich für diese konzertlose Zeit etwas Besonderes einfallen lassen: ein Zuhause-Konzert. Und da die Finnen ja generell ein spaßiges Völkchen sind – auch wenn manche das eventuell etwas anders sehen – ist auch das Drumherum um die gespielte Musik sehens- beziehungsweise hörenswert. Von Eicca liebevoll "Bullshit Talk" oder auch "Bullshit by four, no three cellos" genannt.

Ich gestehe, ich hatte eine gute Stunde ein ausgesprochen breites Grinsen im Gesicht. Und freue mich schon auf den 14.5.20, denn da wird es ein weiteres "Live-Konzert" geben. Sobald es weitere Infos gibt, werden die hier bekanntgegeben.

Und nun viel Spaß mit den vier Spaßvögeln, sorry, Musikern...es lohnt sich.

