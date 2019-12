APOCALYPTICA: Neues Video zum Song 'En Route To Mayhem' veröffentlicht

Die finnischen Musiker von APOCALYPTICA haben mit 'En Route To Mayhem' einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "Cello-0" veröffentlicht. Das Werk wird am 10.01.2020 via Silver Lining Music erscheinen. Live ist die Band demnächst ebenfalls zu erleben.



Folgende Termine sind bestätigt:

17.01. Hallenstadion, Zurich, Switzerland

18.01. Schleyerhalle, Stuttgart, Germany

19.01. Olympiahalle, Munich, Germany

20.01. Culture Factory, Zagreb, Croatia

21.01. Gasometer, Vienna, Austria

22.01. Arena, Budapest, Hungary

24.01. Torwar, Warsaw, Poland

25.01. Max Schmeling Halle, Berlin, Germany

26.01. O2 Arena, Prague, Czech Republic

28.01. Alcatraz, Milan, Italy

30.01. Arena Leipzig, Leipzig, Germany

31.01. Festhalle, Frankfurt, Germany

01.02. König Pilsener Arena, Oberhausen, Germany

02.02. Sportpaleis, Antwerp, Belgium

04.02. Sant Jordi, Barcelona, Spain

05.02. Vistalegre, Madrid, Spain

07.02. Zenith, Paris, France

08.02. Wembley Arena, London, UK

09.02. Afas Live, Amsterdam, The Netherlands

11.02. Sporthalle, Hamburg, Germany

12.02. Forum Black Box, Copenhagen, Denmark

14.02. Scandinavium, Gothenburg, Sweden

15.02. Hovet, Stockholm, Sweden

16.02. Spektrum, Oslo, Norway

12.03. Logomo, Turku, Finland

14.03. Pakkahuone, Tampere, Finland

15.03. Musiikkikeskus, Kuopio, Finland

27.03. Tullisali, Oulu, Finland

28.03. Rytmikorjaamo, Seinäjoki, Finland

18.06. Hant Arena, Bratislava, Slovakia

19.06. Amfithéater, Terchova, Slovakia

