APPICE: Zwei Drumlegenden auf einem Album

Die Namen Carmine und Vinny Appice dürften jedem Hard Rock-Fan ein Begriff sein. Dass die beiden zusammen auf einem Album spielen, ist aber eine Premiere, meine ich. Dazu haben sie sich eine illustre Runde Gäste eingeladen, die den Fan sicher die Ohren spitzen lässt:

Carmine Appice (Schlagzeug & Gesang)

Vinny Appice (Schlagzeug)

Bumblefoot (Gitarre) (Ex-Guns N' Roses)

Joel Hoekstra (Gitarre) (Whitesnake)

Tony Franklin (Bass) (Ex-Blue Murder, Ex-The Firm)

Phil Soussan (Bass) (Ex-Ozzy Osbourne)

Jim Crean (Gesang)

Paul Shortino (Gesang) (Rough Cutt, Ex-Quiet Riot)

Robin McAuley (Gesang) (MSG)

Chas West (Gesang) (Ex-Bonham & Ex-Lynch Mob, Resurrection Kings)

Scotty Bruce (Gesang)

Craig Goldy (Gitarre) (Ex-Dio, Ex-Giuffria)

Mike Sweda (Gitarre) (Bulletboys)

Erik Turner (Gitarre) (Warrant)

David Michael Phillips (Gitarre) (King Kobra)

Johnny Rod (Bass) (King Kobra, Ex-WASP)

Jorgen Carlson (Bass) (Gov't Mule)

Erik Norlander (Keyboards) (Lana Lane)

Die Trackliste des am 27. Oktober erscheinenden Scheibe lautet:

1.Sinister

2.Monsters And Heros

3.Killing Floor

4.Danger

5.Drum Wars

6.Riot

7.Suddenly

8.In The Night

9.Future Past

10.You Got Me Running

11.Bros In Drums

12.War Cry

13.Sabbath Mash