Der ungarische Thrash-Metal-Fünfer hat gerade über Nail Records das aktuelle Album "How Much Blood Would You Shed To Stay Alive" herausgebracht. Zum Stück 'The Saw' gibt es nun ein brandneues Video.

