ARCHON ANGEL - Zak Stevens ist zurück

Ausnahmesänger Zak Stevens (ex-SAVATAGE, CIRCLE II CIRCLE) ist mit einer neuen Band namens ARCHON ANGEL zurück, deren Debütalbum "Fallen" im kommenden Jahr am 14.02.2020 auf Frontiers Records erscheinen soll, und das stilistisch voll und ganz auf die nach wie vor riesige SAVATAGE-Fangemeinde abzielen dürfte. Zur Band gehören neben Zak Stevens noch Gitarrist Aldo Lonobile (u.a. SECRET SPHERE), den Zak bei den Arbeiten zur letzten TIMO TOLKKI-Soloscheibe kennen gelernt hat, sowie außerdem Bassist Yves Campion, Drummer Marco Lazzarini und Pianist Antonio Agate. Es wird sich um ein Konzeptalbum handeln, das sich mit Engeln, Gnostizismus und allerlei Mystik in modernem Kontext befassen soll.



Die erste Videosingle als gedrehter Clip ist bei YouTube online:

