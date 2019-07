ARCHSPIRE: Europatournee mit BENEATH THE MASSACRE

ARCHSPIRE geht zum ersten Mal auf Headliner-Tournee in Europa! In diesem Dezember blasen die kanadischen Tech Death Metaller zum Angriff und haben neben BENEATH THE MASSACRE gleich zwei weitere hochkarätige Support Acts am Start: VULVODYNA und INFERI werden das Paket abrunden und in insgesamt 21 europäischen Städten für einen erhöhten Lautstärkepegel sorgen.



30 Nov 19 Karlsruhe (DE) Weisse Rose

01 Dec 19 Sint-Niklaas (BE) De Casino

02 Dec 19 London (UK) Underworld

03 Dec 19 Bristol (UK) The Exchange

04 Dec 19 Glasgow (UK) Cathouse

05 Dec 19 Birmingham (UK) Asylum2

06 Dec 19 Manchester (UK) Rebellion

07 Dec 19 Rotterdam (NL) Baroeg

08 Dec 19 Paris (FR) Glazart

09 Dec 19 Toulouse (FR) Rex

10 Dec 19 Madrid (ES) Caracol

11 Dec 19 Barcelona (ES) Bóveda

13 Dec 19 Aarau (CH) Kiff

14 Dec 19 München (DE) Feierwerk

15 Dec 19 Ljubljana (SL) Orto Bar

16 Dec 19 Vienna (AT) Arena

17 Dec 19 Prague (CZ) Nova Chmelnice

18 Dec 19 Hannover (DE) Mephisto

19 Dec 19 Berlin (DE) Musik & Frieden

20 Dec 19 Leipzig (DE) Naumanns

21 Dec 19 Bochum (DE) Matrix