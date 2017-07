Am 8. September veröffentlicht ARCH ENEMY das neue Album "Will To Power" (via Century Media), zur Überbrückung kann man sich hier schon mal 'The World Is Yours' reinziehen: https://www.youtube.com/watch?v=lk2-bgwA0Ro

