ARCH ENEMY: Weltweite Charterfolge

Mit dem Album "Will To Power" haben sich die Skandinavier auf der ganzen Welt in die Charts katapultiert. Hier ist eine Auswahl:

#3 - Album Charts Deutschland

#3 - Rock Charts UK

#2 - Album Charts Finnland

#5 - Album Charts Schweiz

#5 - Album Charts Tschechien

#6 - Album Charts Österreich

#11 - Album Charts Schweden

#11 - Album Charts Niederlande

#19 - Album Charts Frankreich

#26 - Album Charts Australien

#37 - Album Charts UK

#1 - US Hard Music Charts

#10 - US Rock Charts

#1 - iTunes Metal Charts (international)

Zur Feier schauen wir uns jetzt alle mal das offizielle Video zu 'The World Is Yours' an: Youtube.