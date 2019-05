ARCH/ MATHEOS stellt 'Wanderlust' vor

Nach vielen Jahren des Wartens dürfen sich Fans von ARCH/ MATHEOS auf den langersehten Nachfolger von "Sympathetic Resonance" freuen. Die Scheibe trägt den Titel "Winter Ethereal" (VÖ: 10.05.2019) und wird sowohl als Digipack als auch in verschiedene Vinylversionen erhältlich sein. Mit 'Wanderlust' gewährt uns das Duo einen weiteren Einblick ins neue Material.

Tracklist:

1. Vermilion Moons

2. Wanderlust

3. Solitary Man

4. Wrath of the Universe

5. Tethered

6. Straight and Narrow

7. Pitch Black Prism

8. Never in Your Hands

9. Kindred Spirits