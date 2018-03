ARENA: Neues Album, vorher neue Tour

Die britischen Pro-Schlachtrösser werden am 25. Mai ihr neuntes Studioalbum "Double Vision" veröffentlichen. Wer es über die Bandwebseite bestellt, wird es bereits vor dem eigentlichen Release-Tag erhalten.Hier ist die Trackliste:

1. Zhivago Wolf

2. The Mirror Lies

3. Scars

4. Paradise of Thieves

5. Red Eyes

6. Poisoned

7. The Legend of Elijah Shade

Vorher geht die Band aber noch auf eine ausgedehnte Tournee. Das Besondere an dieser Tour wird sein, dass die Band das Album "The Visitor" komplett spielen wird:

4. Mai Hedon, Zwolle, Netherlands

5. Mai Colos-saal, Aschaffenberg, Germany

6. Mai Club Il Giardino, Verona, Italy

7. Mai Spectrum, Augsburg, Germany

8. Mai Spirit Of 66, Verviers, Belgium

9. Mai Zeche Carl, Essen, Germany

10. Mai Z7, Pratteln, Switzerland

11. Mai La Maroquiniere, Paris, France

12. Mai Boerderij, Zoetermeer, Netherlands

13. Mai Paulette Pub Rock, Nancy, France

14. Mai Hypothalamus, Rheine, Germany

15. Mai Proxima, Warsaw, Poland

16. Mai Klub U Bazyla, Poznan, Poland

17. Mai Ishoj Kulturcafe, Copenhagen, Denmark

18. Mai Musikens Hus, Gothenburg, Sweden

19. Mai We Lave Rock, Holm Gard, Oslo, Norway

20. Mai Kimen Kulturhus, Trondheim, Norway