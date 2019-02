ARIA - neuer Videoclip zu

Russlands Vorzeigemetaller ARIA (Ария) haben mit 'Убить Дракона' ('Kill The Dragon') einen zweiten Videoclip von ihrem international erfolgreichen aktuellen Studioalbum "Проклятье морей" ("Curse Of The Seas") ausgekoppelt, den ihr auf YouTube bestaunen könnt. Die Band konnte in unserem Dezember-Soundcheck den sechsten Platz erringen und wird im April beim "Keep It True" einen der Co-Headliner-Slots füllen.

