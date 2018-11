ARIA - neues Studioalbum in zwei Wochen

Am 13.11.2018 wird das neue und dreizehnte Studioalbum des russischen Metal-Flaggschiffes ARIA erscheinen, das im kommenden Frühjahr Co-Headliner des "Keep It True"-Festivals sein wird. Das Album hört auf den Namen "Проклятье морей" ("Curse Of The Seas"), erscheint über das Label M2BA und wurde von keinem Geringeren als Roy Z produziert, der auch schon mit Bruce Dickinson und Rob Halford zusammen gearbeitet hat.

Eine erste Hörprobe zum Song "Varyag" gibt es bereits als Lyrikvideo auf YouTube, und das Artwork seht ihr an der Seite. Vorbestellen könnt ihr auf der Bandhomepage, wenn ihr ein wenig Russisch könnt.