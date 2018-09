Wer schon immer mal wissen wollte, wie eine Mischung aus AMARANTHE und ARION klingt, kann dies nun anhand des Vorab-Videos zum neuen Album "Life Is Not Beautiful" tun. Auf 'At The Break Of Dawn' wird die Band nämlich tatkräftig von Elize Ryd unterstützt.

Quelle: AFM Records Redakteur: Jakob Schnapp Tags: arion afm afm records life is not beautiful at the break of dawn