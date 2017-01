ARMORED SAINT: Neues Live-Video aus

Die US Amerikaner, die sich in unserer Redaktion einen ausgezeichneten Ruf erspielt haben, nicht zuletzt aufgrund ihrer mitreißenden Live-Auftritte, werden am 24. Februar ihr neues Live-Album mit dem Titel "Carpe Noctum" über Metal Blade veröffentlichen. Dazu gibt es jetzt ein erstes Video zu 'March Of The Saint', aufgenommen im Colos-Saal in Aschaffenburg. Bevor wir uns das Video ansehen, hier aber noch der Hinweis, dass man das Album direkt bei der Band vorbestellen kann, indem man bei Pledgemusic Unterstützer wird - dafür gibt es auch noch großartige weitere digitale Zusatzgoodies. Hier geht es zur ARMORED SAINT Pledgemusic-Kampagne.

Hier ist da Video zu 'March Of The Saint':

Das Album wird mit folgender Setliste bestückt sein:

1. Win Hands Down (Live)

2. March of the Saint (Live)

3. Stricken by Fate (Live)

4. Last Train Home (Live)

5. Mess (Live)

6. Aftermath (Live)

7. Left Hook from Right Field (Live)

8. Reign of Fire (Live)