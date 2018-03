ARMORED SAINT:

Ist es das beste Album der US Amerikaner? Schwer zu sagen, aber wie es scheint, mag die Band ihre 1991er Platte sehr. Im Sommer wird nämlich das gesamte Album gespielt werden, wenn die Band auf US Tour geht und auch für einige wenige Gigs nach Europa kommt:

06/08/18 DE - Aschaffenburg - Colos-Saal

07/08/18 DE - München - Backstage Halle

08/08/17 CZ - Josefov - Brutal Assault Festival

10/08/18 NL - Eindhoven - Dynamo

Passend dazu legt Metal Blade den Klassiker neu auf, sowohl auf CD als auch auf Vinyl. Diese Versionen wird es geben:

- CD (Tour Edition Digipak mit vier Bonustracks)

- 180g black Vinyl

- dark red maroon marbled Vinyl (300 Einheiten - EU-exklusiv)

- clear red/purple/black/white splattered Vinyl (200 Einheiten - EU-exklusiv)

- violet rosy brown marbled Vinyl (300 Einheiten - US-exklusiv)

- pastel pink lilac marbled Vinyl (200 Einheiten - EU-exklusiv)

Die CD-Version wird voer Bonustracks enthalten, das Vinyl nicht. Hier ist die Trackliste der CD-Ausgabe:

1. Reign of Fire

2. Dropping Like Flies

3. Last Train Home

4. Tribal Dance

5. The Truth Always Hurts

6. Half Drawn Bridge

7. Another Day

8. Symbol of Salvation

9. Hanging Judge

10. Warzone

11. Burning Question

12. Tainted Past

13. Spineless

14. Medieval Nightmares (Demo)

15. Get Lost (Demo)

16. Toungue and Cheek (Demo)

17. Pirates (Demo)