ARTILLERY: Video zu 'When The Magic Is Gone'

Das Stück 'When The Magic Is Gone' stammt aus dem aktuellen Album "Penalty By Perception". Jetzt machen wir es erstmal an, und dann rede ich weiter: Youtube.

Die Band kommentiert es wie folgt: "Unser neues Video 'When the magic is gone' ist ein Song, der von Tod und Trauer handelt. Es ist ein sehr persönlicher Song, der eher die weiche Seite der Band zeigt. Das Video wurde in Nørrebro, Copenhagen von Terkel Christensen (Aggressive Art) abgedreht, welcher ein alter Freund von Artillery ist."

In Kürze wird die ARTILLERY mit ONSLAUGHT, EXARSIS und CHRONOSPHERE auf Tour gehen. Her sind die Tourdates:

23/09 - Helvete Club - Oberhausen (DE)

24/09 - Hedon Club - Zwolle (NL)

25/09 - De Verlichte Geest - Roeselare (BE)

26/09 - Roxy Concerts - Flensburg (DE)

27/09 - Garage Deluxe - München (DE)

28/09 - Moonlight Music Hall - Diest (BE)

29/09 - Fuizenfest - Riel (NL)

30/09 - Kiehool Burgum - Burgum (NL)

02/10 - Schwarzer Adler - Tannheim-Egelsee (DE)

03/10 - Escape Metalcorner - Vienna (AT)

04/10 - 7er-Club - Mannheim (DE)

05/10 - Musigburg - Aarburg (CH)