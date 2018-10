ASHES OF ARES - Matt Barlow ist wieder da

ASHES OF ARES, die aktuelle Band des ex-ICED EARTH-Frontmannes Matthew Barlow schien unmittelbar nach deren Debütalbum komplett von der Bildfläche verschwunden. Doch unverhofft kommt oft: Es gibt sie noch, die Truppe aus dem Staate New York, und sie hat nun mit Rock of Angels Records ein neues Label im Rücken, und mit "Well Of Souls" ein neues Album in trockenen Tüchern, das ab 09.11.2018 in den Läden stehen soll. Eine erste Hörprobe gibt es auf YouTube in Form des folgenden Lyrik-Videos zum Song 'Soul Searcher':





