ASHES OF ARES: Neues Album

Die amerikanische Power-Metal-Band ASHES OF ARES um ex-ICED-EARTH-Frontmann Matt Barlow und Gitarrist Freddie Vidalis kündigt für den 09. November die Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Well Of Souls" über ROAR - Rock Of Angels Records an. Ex-NEVERMORE-Schlagzeuger Van Williams hat die Scheibe noch eingetrommelt, obwohl er ja schon vor längerer Zeit seinen Posten geräumt hat.

Tracklist:

01. Consuming The Mana

02. The Alien

03. Unworthy

04. Soul Searcher

05. Sun Dragon

06. Transcending

07. Let All Despair

08. In The Darkness

09. Spirit Of Man

10. Time Traveler

11. The God Of War

12. You Know My Name (bonus)