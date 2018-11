Pünktlich zur Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Well Of Souls" präsentiert ASHES OF ARES mit 'The Alien' einen neuen Videoclip. Bekanntermaßen steckt niemand geringeres als Matthew Barlow (Ex-ICED EARTH) und Freddie Vidales (Ex-NEVERMORE) hinter ASHES OF ARES. Youtube.

Quelle: Homepage Ashes Of Ares Redakteur: Mahoni Ledl Tags: shes of ares well of souls the alien rock of angels records