Ja, genau, was immer das ist. Hören wir doch mal in den Albumtrailer rein: Youtube.

Tja, das hat etwas von BATHORY, einiges sogar, später wird es auch mal folkiger und weniger episch. Jedenfalls wird "Down The White Waters" am 21. September erscheinen. Die Zielgruppe hat sich das Datum jetzt sicher gemerkt.