ASKING ALEXANDRIA: Titeltrack des kommenden Albums als Video

Das sechste Album der Briten wird "Like A House On Fire" heißen und diesen Titel trägt auch da aktuelle Video:

Das Album wird am 15. Mai erscheinen und diese Lieder entahlten:

01. House On Fire

02. They Don't Want What We Want

03. Down to Hell

04. Antisocialist

05. I Don't Need You

06. All Due Respect

07. Take Some Time

08. One Turns To None

09. It's Not Me (It's You)

10. Here's to Starting Over

11. What's Gonna Be

12. Give You Up

13. In My Blood

14. The Violence

15. Lorazepam

Wenn alles gut geht, dürfen wir im Oktober und November auch live dabei sein:

25.10.2020: Köln, E-Werk

28.10.2020: Hamburg, Große Freiheit

03.11.2020: Berlin, Huxleys

07.11.2020: Wien, Ottakringer Brauerei

10.11.2020: München, Tonhalle

16.11.2020: Zürich (CH), Komplex 457