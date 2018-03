ASPHAGOR: Neues Album

Das dritte Album der Tiroler Black-Metal-Band ASPHAGOR wird am 11.05.2018 erscheinen. Es trägt den Namen "The Cleansing" und wird via Black Sunset / MDD veröffentlicht.



Das Album wurde von Patrick W. Engel (Temple Of Disharmony) produziert, gemischt und gemastert und wird 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 60 Minuten enthalten.

