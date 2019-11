ASP: Single 'Abyssus 2 (Musik)' vom neuen Album

Am 22.11.2019 hat die Band ASP mit 'Abyssus 2 (Musik)' die vierte und letzte Single aus dem neuen Album "KOSMONAUTILUS" veröffentlicht. Das Album ist der vierte Teil des "Fremder-Zyklus" und wird am 29.11.2019 via Trisol erscheinen.



Die komplette Tracklist liest sich so:

1. Rückfall

2. Morgengrauen irgendwo

3. Phragmokontrolle

4. Abyssus 2 (Musik)

5. Tritons Fall

6. Eishimmel

7. Liebes Licht

8. Tintakel

9. Schatten eilen uns voraus

10. Abyssus 3

11. Abyssus 4

12. Abyssus 5

13. Kosmonautilus

14. Bones



Live ist die Band im kommenden Jahr ebenfalls zu erleben.



Folgende Termine sind bestätigt:

16.01.2020 Saarbrücken, Garage

17.01.2020 Pratteln, Z7 (CH)

18.01.2020 München, Backstage Werk

23.01.2020 Würzburg, Posthalle

24.01.2020 Oberhausen, Turbinenhalle

25.01.2020 Wiesbaden, Schlachthof

30.01.2020 Hannover, Pavillon

31.01.2020 Leipzig, Haus Auensee

01.02.2020 Stuttgart, Im Wizemann

06.02.2020 Hamburg, Markthalle

07.02.2020 Berlin, Huxleys

08.02.2020 Erfurt, Central

13.02.2020 Memmingen, Kaminwerk

14.02.2020 Wien, Simm City (A)

15.02.2020 Dresden, Alter Schlachthof

