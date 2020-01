In genau einem Monat, am 07.02.2020 wird über Massacre Records das neue Album "Bestia Immundis" der Thrasher ASSASSIN herausgehauen. Hier nun das erste Stück davon: 'The Swamp Thing'.

