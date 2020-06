ASSIGNMENT: Neues Album

Die Prog-Metal-Band ASSIGNMENT wird am 21.08.2020 ein neues Album mit dem Titel "Reflections" veröffentlichen. Es wird via Massacre Records erscheinen. Das Frontcover wurde von Didier Scohier (Artcore Design) gestaltet. Für den Mix und das Mastering war Pascal Thüring aus der Klanglounge in Osnabrück zuständig.



"Reflections" wird als CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich sein und kann bereits vorbestellt werden.



Die Trackliste liest sich so:

1. Trilogia Balkanica

2. Mercyful Angel

3. Obsession

4. Corporate Men

5. Reflections

6. Submission

7. Timeline

8. Endlessly (feat. Inés Vera-Ortiz)

9. Unknown Hero

10. Silent Nation

