ASTRALIUM mit einer weiteren Hörprobe aus dem Traumland

Zu 'Rising Waves From The Ocean' aus ihrem heute erschienenen Album "Land Of Eternal Dreams" hat die italienische Sympho-Metal-Band ASTRALIUM einen Audioclip bei YouTube hochgeladen. Als Gastsänger ist Tomas Johansson von SABATON zu hören.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: astralium rising waves from the ocean land of eternal dreams tomas johansson sabaton