AS I LAY DYING: Alle Bandmitglieder wieder an Bord!

Nun ist es raus: Das vollständige klassische AS I LAY DYING-Lineup ist zurück und hat mit Tim Lambesis eine komplette neue Single - 'My Own Grave' - und womöglich sogar ein neues Album eingespielt!? Außerdem spielt die Band in San Diego am 16. Juni ein erstes Comeback-Konzert.

Die Diskussionen kochen bereits hoch. Kann man einem verurteilten Fast-Mörder eine so große zweite Chance geben? Haben die vier Instrumentalisten ihrem Sänger wirklich vergeben, geht es nur ums große Geld? Wie steht Tims Ex-Frau Megan dazu? Fragen über Fragen...