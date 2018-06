Es ist ziemlich mysteriös, wer denn nun auf der neuen Single der Band AS I LAY DYING spielt, aber in das Lied mit dem Titel 'My Own Grave', das morgen veröffentlicht werden wird, kann man bereits über einen repräsentativen Ausschnitt auf der japanischen Version von iTunes reinhören. Klingt klasse!

