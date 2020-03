AS I LAY DYING: Benefiz-Single und Merch

Um Bedürftigen zu helfen hat sich die US-amerikanische Metalcore-Band dazu entschlossen, eine neue Single und passendes Merchandise in Form eines T-shirts zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um den Song 'Destruction Or Strength': Youtube.

Die Single kann hier erworben oder gestreamt werden und das T-shirt gibt es bei der Band direkt. Die Erlöse werden nach Angabe der Band an folgende Vereinigungen gespendet:

"AILD Road Crew

Ein- und Ausreiseverbote sowie Srestrictions and Social-Distancing Maßnahmen haben die gesamte Veranstaltungsbranche verkrüppelt. Da Touring ein essentieller Teil für das Einkommen einer Band ist, stellt es für unsere hartarbeitende und talentierte Crew die gesamte Quelle ihrer finanziellen Versorgung dar. Ein Teil von all dem, was gespendet wird, wird unser unseren Technikern und unserem Produktionspersonal verteilt weredn, um ihnen den finanziellen Druck des verlorenen Einkommens und der verlorenen Jobs ein wenig zu nehmen. Wir lieben diese Menschen wie eine Familie und wir wollen ihnen so gut wie möglich, durch diese Zeit helfen.



Feeding San Diego

Mit der Schließung all der Schulen in unserem Staat, ist Feeding San Diego gerade ausgesprochen aktiv dabei, freie Mahlzeiten an die Schüler zu verteilt, die sich zuvor auf freie und preisreduzierte Schulmahlzeiten als wichtiger Bestandteil ihrer Ernährung verlassen mussten. Feeding San Diego vertieft ebenfalls seine Anstrengungen auch Senioren, Familien mit niedrigem Einkommen und all die Arbeiter im Service, im Tourismus und in der Gastwirtschaft zu versorgen - all jene, welche gerade aufgrund plötzlicher Arbeitslosigkeit finanziell schwierige Zeiten durchmachen.

Der zweite Teil von allem, was gespendet wurde, wird als finanzielle Spende an diese Organisation geschickt um ihnen dabei zu helfen den Hunger unserer Gesellschaft zu stillen.



Wir wissen, dass gerade ein rauses Klima für uns alle herrscht, daher erwarten wir von niemanden, dass er spendet.

Aber wir hoffen, dass bereits die Veröffentlichung des bisher unveröffentlichten Materials einen positiven Effekt auf die hat, die sich darüber freuen.

Bleibt sicher und nett zu einander. Wir stehen das zusammen durch."

Das aktuelle Album kann im Nuclear Blast Shop erworben werden.