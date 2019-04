AS I LAY DYING mit neuem Song

Die Hoffnung auf ein neues Album der Metal-Giganten wächst: Mit 'Redefined' veröffentlicht AS I LAY DYING ein neues Stück inklusive Video-Clip. Tim Lambesis wird bei dem Song unterstützt von AUGUST BURNS RED-Sänger Jake Luhrs. Ob und wann allerdings mit einer neuen Full Length zu rechnen ist, lässt die Band weiterhin offen. Immerhin gibt es für die zweite Jahreshälfte 2019 mit der Shaped By Fire Tour wieder Konzerttermine in unseren Landen:



27.09.19 – DE – Leipzig, Haus Auensee

28.09.19 – DE – Hamburg, Sporthalle

03.10.19 – DE – Berlin, Columbiahalle

05.10.19 – DE – München, Zenith

06.10.19 – AT – Wien, Gasometer

18.10.19 – DE – Saarbrücken, E-Werk

19.10.19 – DE – Köln, Palladium