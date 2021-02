AS WE SUFFER stellt weiteres Stück aus dem Album vor

Von der kanadischen Metalcore-Truppe AS WE SUFFER gibt es bei YouTube einen neuen Audioclip zu 'Invade The Host' von ihrem Debütalbum "The Fallen Pillars", das am 30. April erscheinen soll.





