Die finnische Metalcoreband ATLAS will am 16. November diese Jahres ihren nächsten Langspieler "Primitive" veröffentlichen. Zur ersten Single 'On Crooked Stones' hat die Gruppe soeben einen Videoclip bei bei YouTube hochgeladen.

