ATOMWINTER: Details zu

Am 9. Februar wird das neue Album der Death-Metaller ATOMWINTER über Trollzorn erscheinen. "Catacombs" wird es als CD, Vinyl im Gatefold und digital geben.

Trackliste:

1. Intro

2. Catacombs

3. Dark Messiah

4. Sadistic Intent

5. Ancient Rites

6. Gathering of the Undead

7. Carved in Stone

8. Necromancer

9. Morbid Lies

10. Funeral of Flesh

Ein erstes Video zu dem Song 'Necromancer' gibt es auch schon: Youtube.

Ein ganz schön derber Krach, was?