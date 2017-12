ATOMWINTER: Details zum neuen Album

Am 9. Februar 2018 wird die Göttinger Band ATOMWINTER ihr neues Album "Catacombs" veröffetnlichen. Das dritte Werk wird als CD, Gatefold-LP und in digitalen Formaten erhältlich sein.



Mit dem Song 'Necromancer' gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das neue Material.



Die Tracklist liest sich so:



1. Intro

2. Catacombs

3. Dark Messiah

4. Sadistic Intent

5. Ancient Rites

6. Gathering of the Undead

7. Carved in Stone

8. Necromancer

9. Morbid Lies

10. Funeral of Flesh

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: atomwinter catacombs necromacer