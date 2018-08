ATREYU kündigt neues Album an

Bereits am 12. Oktober soll "In Our Wake" über Spinefarm erscheinen, das siebte Album der kalifornischen Metaller. Zu dem Titelsong gibt es auch schon ein Musikvideo als Appetitanreger: Youtube.

Das Lied klingt doch ganz schmissig. Gefällt mir gut. Schlagzeuger Brandon Saller sagt zu dem Album: "Unser letztes Album "Long Live" orientierte sich mit seinem sehr harten Sound stark an unsere Anfangsphase als Band. Als wir dann mit diesem Album tourten, baten uns mehr und mehr Fans doch wieder mehr Songs vom "Lead Sails Paper Anchor"-Album zu spielen. Das katapultierte uns plötzlich wieder in diese Zeit zurück und wir haben uns wieder stärker mit dieser Phase unserer Laufbahn befasst. Wir wollten wieder Dinge ausprobieren, experimentieren und der Soundpalette harter Musik wieder neue Facetten zufügen. Also haben wir uns wieder bei Feldmann gemeldet."

Der Song 'In Our Wake' ist von den Toden von Chester Bennington und Chris Cornell beeinflusst worden, sagt Sänger Alex Varkatzas: "Der Song ist sehr deep. Wir haben zu ihren Lebzeiten sehr zu Chris Cornell und Chester Bennington aufgesehen. Wir haben den Song 'In Our Wake' kurz nach ihren Toden geschrieben. Wir haben uns die Frage gestellt, "was werden wir hinterlassen?". Wir haben es selbst in der Hand das Leben anderer in einer positiven Art und Weise zu verändern, wenn wir ihnen was Gutes da lassen."

Na, dann hoffen wir mal, dass "In Our Wake" etwas Gutes sein wird!