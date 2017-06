ATROX: Neues Album im Anflug

Die Norweger sind zurück. Nach "Binocular" 2008 wird am 8. September das sechste Album der wilden Skandinavier erscheinen. Wird auch Zeit, immerhin wurde bereits 2012 ein neues Werk mit dem Titel "Massive Mechanical Madness" angekündigt, danach folgte allerdings wieder Funkstille in Trondheim, die nun in Form des zwar bereits 2016 angekündigten, aber erst jetzt wirklich bestätigten "Monocle" gebrochen werden wird. Hier ist die Trackliste:

Mass

Vacuum

Heat

Finger

Suicide Days

For We Are Many

Movie

Target