Pure Steel Records glänzt wieder einmal mit einer hochkarätigen Wiederveröffentlichung. Am 26. April 2019 erstrahlt das Album "When Heroes Fall" der US-Metal Band ATTIKA aus dem Jahre 1991 in völlig neuem Glanz. Der Vorverkauf hierfür beginnt bereits am 12. April. Den Hörer erwartet feinsten US-Power-Metal vermengt mit Thrash und Prog-Metal-Anleihen. Mit 'Silent Rage' befindet sich zudem ein zusätzlicher Song als Livetrack auf der von Robert Romagna remasterten Scheibe.



TRACKLIST:

1. Filming the Tragedy

2. Silent Rage

3. When Heroes Fall

4. Prisoners of Habit

5. Hollow Grave

6. Deliverer

7. Seventh Sign

8. The Shame

9. Black Rose

10. Silent Rage - Live (Bonustrack)

Total Playing Time: 50:55 min