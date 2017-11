AT THE GATES mit neuem Album 2018

Die Veteranen von AT THE GATES haben die Aufnahmen für ein neues Album begonnen. Das Ganze soll im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. So ist also mit dem Nachfolger von "At War With Reality" von 2014 sehr bald zu rechnen.

AT THE GATES-Drummer Adrian Erlandsson hat sich schon mal in das Nähkästchen blicken lassen.