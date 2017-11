AUDREY HORNE: Neuer Song, Album und Tour

Die Hard Rock-Kombo AUDREY HORNE veröffentlicht am 12.01.2018 das neue Album "Blackout" via Napalm Records. HIER gibt es den Opener 'This Is War' zum lauschen.

Die Jungs kommen auch auf Tour:

18.01.2018 DE - Berlin, Musik & Frieden

19.01.2018 NL - Arnhem, Willemeen

20.01.2018 FR - Paris, Le Petit Bain

21.01.2018 DE - Frankfurt, Nachtleben

22.01.2018 DE - Cologne, Jungle

24.01.2018 CH - Oberentfelden, Börömpömpöm

25.01.2018 DE - Munich, Kranhalle

26.01.2018 DE - Dresden, Beatpol

28.01.2018 DE - Hamburg, Hafenklang