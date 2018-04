AUGSBANGERS METAL MEETING 3: Es gibt Karten!

Jetzt heißt es schnell sein - die Metalfete in der Fuggerstadt ist nur für 150 Headbanger zugänglich, auf diese Menge sind nämlich die Tickets limitiert. Das bedeutet ein schönes, kleines Metalfest, das mit der dritten Auflage auch bereits zur Tradition geworden ist. Diesmal werden folgende Bands spielen: Die Göppinger MIRROR OF DECEPTION (die übrigens klasse sind!), HEADLESS BEAST aus Ulm, die Remscheider Speedfreaks MESSERSCHMITT und die Lokalmatadoren ENRAGED MONKEYS. Es werden noch zwei Bands dazukommen, aber darauf sollte man besser nicht warten... siehe oben. Also schnell rüber zu den Augsbangers, ein Ticket kostet 17.50 inklusive Gebühren und Versand und einen kleinen Einblick in die Running Order gibt es auch schon:

15:30 Einlass

16:00 - 16:40 Enraged Monkeys

17:00 - 17:40 Headless Beast

18:00 - 18:50 Messerschmitt

19:10 - 20:10 tbc

20:30 - 21:50 tbc

21:10 - 23:40 tbc

17,50 Euro? Geschenkt, da bleibt auch noch genüg für ein bis fünf Bier oder Metalschorlen übrig. Ich habe meine Eintrittskarte bereits bestellt, man sieht sich!