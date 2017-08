AUGUST BURNS RED: Endlich neuer Stoff!

Das Warten hat ein Ende: Mit 'Invisible Enemy' haben die Metalcore-Vorreiter von AUGUST BURNS RED einen echten Brecher vom neuen Album am Start. Selbiges wird "Phantom Anthem" heißen und am 6.10. bei Fearless Records erscheinen.



Bis dahin beehren uns die Amis noch an folgenden Konzertdaten:



17.8. Summer Breeze Festival Ansbach

18.8. Destruction Derby Festival Mansfeld

19.8. ELB-RIOT Hamburg, Germany

20.8. Club Universum Stuttgart (ausverkauft)

21.8. Earshakerdays Zürich

22.8. Dornbirn Conrad Sohm, Dornbirn

23.8. Colos Aschaffenburg

25./26.8. Reload Festival Sulingen

