AUGUST BURNS RED: Neues Album & Tour 2017

Seit Anfang März macht die Metalcore-Speerspitze AUGUST BURNS RED ihren Fans den Mund wässrig: Häppchenweise kommen Infos aus dem Studio, wo die Veteranen an ihrem siebten Album werkeln. Der #NEWABR2017 lässt darauf hoffen, dass das Werk noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken wird.



Nachdem sich der Fünfer in den letzten Jahren vor allem auf amerikanischen Bühnen verausgabt hat, folgt diesen Sommer auch ein kleiner Tour-Ableger in Europa. Folgende Daten wurden für den deutschsprachigen Raum bekannt gegeben:



01.08.17 - Köln, Underground

17.08.17 - Ansbach, Summerbreeze Festival

18.08.17 - Mansfeld, Destruction Derby Festival

19.08.17 - Hamburg, Elbriot Festival

20.08.17 - Stuttgart, Universum

22.08.17 - Dornbirn, Conrad Sohm

23.08.17 - Aschaffenburg, Colos

Quelle: Official Facebook Bandpage Redakteur: Timon Krause Tags: august burns red neues album 2017 tour