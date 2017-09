AUTUMN ASSAULT FESTIVAL: Running Order steht

Am nächsten Wochenende steigt in Laimachtalhalle in Gerach (Postleitzahl 96161, das ist bei Bamberg) das AUTUMN ASSAULT FESTIVAL. Hier ist die genaue Running Order mit Spielzeiten:

Freitag, 22. September 2017

Einlass ab 17.30 Uhr

19:05-19:50 Varus

20:10-20:55 Wulfpack

21:15-22:00 Goregonzola

22:20-23:20 Excrementory Grindfuckers

23:40-01:00 Milking The Goatmachine

01:20-02:00 Skølbeat



Samstag, 23. September 2017

Einlass ab 14 Uhr

14:30-15:15 Trial Of Death

15:35-16:20 The Flesh Trading Company

16:45-17:30 Delirium

18:00-18:45 need2destroy

19:05-19:50 Spellbound

20:10-20:55 Burden Of Life

21:15-22:00 Kambrium

22:20-23:20 Tarchon Fist

23:40-01:00 Freedom Call

Weitere Informationen gibt es auf der Festival-Webseite. Da kann man auch Tickets für 47 Euro erwerben.