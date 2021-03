AUTUMN BRIDE: Debütalbum

Am 30.04.2021 veröffentlicht die österreichische Symphonic-Metal-Band AUTUMN BRIDE via Stamping Ground Rec./ Preiser Records ihr Debütalbum "Undying". Mit dem Song 'Fear and Devotion' gibt es auch einen neuen Ausblick auf das Werk. Am 30.04.2021 wird mit 'Moonlit Waters' eine weitere Single inklusive Video erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Path

2. Fear and Devotion

3. Moonlit Waters

4. Shadows

5. Monsters

6. Ravenqueen

7. Guardian Angels

8. Undying

9. All of the Lights

10. Forelsket

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: autumn bride undying fear and devotion moonlit waters