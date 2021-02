AVALAND: Neuer Clip

Bei YouTube gibt es einen neuen Textclip zu 'Rise From The Ashes' der französischen Sympho Metaller von AVALAND. Das Stück ist kommenden Album "Theater Of Sorcery", das für den 2. April angekündigt ist.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: avaland rise from the ashes theater of sorcery