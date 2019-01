AVANTASIA: Lyrikvideo zu 'Moonglow' veröffentlicht

Zu 'Moonglow' dem Titelstück des neuen AVANTASIA mit Gastsängerin Candice Night, wurde jetzt ein Lyrikvideo veröffentlicht, welches ihr euch hier ansehen könnt:







Tobias Sammet dazu: "Es ist uns tatsächlich gelungen, auf dem neuen AVANTASIA-Album eine Nummer mit einer Spielzeit unter vier Minuten zu finden, die sich als Singleauskopplung eignet und dennoch irgendwie repräsentativ für die Vielschichtigkeit von AVANTASIA ist. Irgendwie klingt der Song ein bisschen so, als scheine meine Bewunderung für Mike Oldfield durch, und trotzdem finde ich das Stück ziemlich eigenständig. Die bezaubernde Candice Night hat hier einen Hammer-Job abgeliefert, und ich glaube, ich auch. 'Moonglow' ist eine Liebeserklärung an den Mond, die Nacht, das Eintauchen in andere Welten und die damit verbundenen Erlebnisse."



"Moonglow" erscheint am 15 Februar und kann in unterschiedlichen Konfigurationen im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.



