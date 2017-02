AVATARIUM: Neues Album

Da hüpfen sicherlich einige Doom-Rock-Herzen höher: Die Schweden von AVATARIUM veröffentlichen am 26. Mai über Nuclear Blast ihr drittes Scheibchen "Hurricanes And Halos". Sängerin Jennie-Ann Smith und Bassist und Hauptsongwriter Leif Edling verkünden, dass auf dem Album wohl acht Stücke stehen werden, die unter der Regie von Gitarrist Marcus Jidell in den Ghost Ward Studios eingespielt wurden.