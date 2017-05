AVATARIUM kommt auf Tour

Sängerin Jennie-Ann Smith und ihre Mannen veröffentlichen am 26. Mai 2017 ihr drittes Studioalbum "Hurricanes And Halos" via Nuclear Blast. Für den September hat AVATARIUM nun eine Europatournee bekannt gegeben. Freunde von Vintage-Blues-Rock und modernem Doom-Metal sollten die Rundreise definitiv nicht verpassen. Im Vorprogramm spielt das italienische Doom-Trio THE SLAYERKING auf. Der Vorverkauf für die Tour hat bereits begonnen.

Jennie-Ann Smith (vocals)

Marcus Jidell (guitar)

Mats Rydström (bass)

Lars Sköld (drums)

Rickard Nielsson (keys/orgel)

Hier die deutschen Dates der "Hurricanes And Halos Tour 2017":

15.09.17 - D - Langen/Frankfurt, Neue Stadthalle

16.09.17 - D - Essen, Turock

17.09.17 - D - Nürnberg, Hirsch

18.09.17 - D - Berlin, Musik & Frieden

19.09.17 - D - Hannover, Musikzentrum

20.09.17 - D - Erfurt, From Hell

21.09.17 - D - Siegburg, Kubana

26.09.17 - D - Stuttgart, Universum

28.09.17 - D - München, Backstage