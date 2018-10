AVATAR kommt auf Tour

Als Unterstützung für ihr Album "Avatar Country" wird die Band auch bei uns als Headliner aufspielen:

16.01.2019 Glasgow (UK) Garage

17.01.2019 Birmingham (UK) O2 Institute

18.01.2019 Manchester (UK) O2 Ritz*

19.01.2019 Bristol (UK) Anson Rooms

20.01.2019 London (UK) Shepherds Bush Empire

22.01.2019 Antwerp (BE) Trix

23.01.2019 Clermont-Ferrand (FR) La Cooperative de Mai

25.01.2019 Nantes (FR) Le Stereolux

26.01.2019 Bochum (DE) Matrix

27.01.2019 Strasbourg (FR) La Laiterie

29.01.2019 Zürich (CH) Dynamo Saal

31.01.2019 Wien (AT) Szene

01.02.2019 Zlin (CZ) Hala Euronics

02.02.2019 Warsaw (PL) Open Stage at Stodola

03.02.2019 Graz (AT) Explosiv

04.02.2019 Budapest (HU) A38

05.02.2019 München (DE) Backstage Werk

07.02.2019 Grenoble (FR) La Belle Electrique

08.02.2019 Nancy (FR) L'Autre Canal

09.02.2019 Frankfurt (DE) Batschkapp

11.02.2019 Stuttgart (DE) Im Wizemann

12.02.2019 Amsterdam (NL) Melkweg

22.02.2019 Saint Petersburg (RU) Club Zal

23.02.2019 Moscow (RU) Zil Arena

25.02.2019 Helsinki (FI) Nosturi

26.02.2019 Tampere (FI) Klubi

28.02.2019 Norrköping (SE) Arbis

01.03.2019 Malmö (SE) KB

02.03.2019 Karlstad (SE) Nöjesfabriken

03.03.2019 Oslo (NO) John Dee

04.03.2019 Arhus (DK) Voxhall

Wer die Band noch nicht kennt, wird jetzt mal direkt willkommen geheißen mit 'The King Welcomes You To Avatar Country': Youtube.